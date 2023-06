Rzecznik MŚP: Wydłużenie Małego ZUS-u plus to za mało

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz pozytywnie ocenia przewidziane w ustawie uchwalonej przez Sejm RP wydłużenie możliwości korzystania z tak zwanego Małego ZUS-u plus o 12 miesięcy, jednak rozwiązanie to uważa za niewystarczające. Rzecznik MŚP w opinii skierowanej do Senatu RP zauważa, że przede wszystkim osoby, które przestały opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne na zasadach określonych w art. 18c ustawy o ZUS przed 1 stycznia 2023 r. lub które nie zaczną jej opłacać na tych zasadach do 31 grudnia 2023 r., nie będą w ogóle mogły skorzystać z tego wydłużenia. Nawet gdyby objęło ono wszystkich ubezpieczonych korzystających z Małego ZUS-u plus – to, w opinii Rzecznika MŚP, również byłoby to rozwiązanie niedoskonałe legislacyjnie.