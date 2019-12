Rząd zapowiada nową politykę innowacyjną

– Teraz czas na zaplanowanie tego, co jeszcze moglibyśmy zrobić, by prowadzenie działalności innowacyjnej w Polsce było możliwie jak najprostsze, przejrzyste i objęte dostosowanym do potrzeb firm wsparciem. Dlatego dziś wyznaczamy nowe cele i obszary. To: cyfryzacja 4.0, wsparcie kompetencji Polaków, zielona gospodarka, innowacje i start-upy oraz nowe technologie – mówi szefowa resortu rozwoju, Jadwiga Emilewicz.

Pakiet planowanych rozwiązań obejmuje m.in. cyfrowe huby innowacji, tzw. fabryki uczące (upowszechnianie prak...