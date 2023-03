Rząd zapowiada dopłaty dla oszczędzających na cele mieszkaniowe

We wtorek rząd przyjął projekt nowej ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. W ramach programu Pierwsze Mieszkanie wprowadzone zostaną dwa rozwiązania, w tym bezpieczny kredyt ze stałą stopą, do którego dopłaci państwo, oraz możliwość założenia konta mieszkaniowego z dopłatą. Nowe regulacje powinny wejść w życie z początkiem lipca br.

Nowy program zostanie skierowany przede wszystkim do osób, które nie ukończyły 45. roku życia i które nie posiadają i nie miały mieszkania domu jednorodzinnego ani spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego czy domu jednorodzinnego.

Pierwsza z szykowanych opcji to bezpieczny kredyt 2 proc. – system dopłat do kredytu hipotecznego. Dopłata stanowić ma różnicę pomiędzy stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie (pomniejszone o marżę) oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Dopłaty będą przysługiwać przez pierwsze 10 lat, licząc od zaciągnięcia kredytu.

– Przykładowo w pierwszych miesiącach spłaty kredytu zaciągniętego na 550 tys. zł i 30 lat, dopłata państwa do miesięcznej raty wyniesie aż 2,6 tys. zł. Oznacza to, że przez tych 10 lat ryzyko wzrostu raty po okresie dopłat jest zminimalizowane. A to ...