Rząd zachowuje optymizm w kwestii inflacji

Interpelacja nr 129 do prezesa Rady Ministrów w sprawie prognozy inflacji na lata 2020-2023

Szanowny Panie Premierze!

W exposé wygłoszonym 19 listopada 2019 r. nie wspomniał Pan o tym, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy drastycznie podniósł prognozę inflacji dla Polski na rok 2020 do 3,5 procent. Będzie to najwyższy poziom inflacji spośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, a jej wysoki poziom, jak prognozuje MFW, ma się utrzymać aż do 2023 roku.

Polityka rządu prowadzi do tego, że ceny w Polsce będą rosły najszybciej w całej Unii Europejskiej, w związku z tym pragnę zadać Panu Premierowi następujące pytania:

1. Czy rząd zamierza przeciwdziałać wzrostowi cen usług, produktów i towarów?

2. Jeśli tak, w jaki sposób?

Z poważaniem, Magdalena Łośko

21.11.2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 129

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 129 Pani Poseł Magdaleny Łośko z dnia 20 listopada br. w sprawie prognozy inflacji na lata 2020-2023, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów uprzejmie przekazuję poniższe wyjaśnienia.

Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą o Narodowym Banku Polskim za wartość polskiego pieniądza oraz utrzymanie stabilnego poziomu cen odpowiada Narodowy Bank Polski. NBP prowadzi politykę pieniężną w ramach strategii średniookresowego celu inflacyjnego ustalonego na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 punkt procentowy.

W przypadku zagrożenia dla realizacji celu inflacyjnego w dłuższym okresie Rada Polityki Pieniężnej (będąca organem NBP) ma możliwość zastosowania odpowiednich instrumentów polityki pieniężnej, w tym m.in. zmian wysokości stóp procentowych.

