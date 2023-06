Rząd wydłuży o rok Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus zostanie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji w 2023 r. – wynika z zapowiedzi rządu. Jak tłumaczy resort rozwoju i technologii, w efekcie korzystający z ulgi będą mogli zaoszczędzić nawet do kilkuset złotych w skali miesiąca. Zmiany dotyczące przedłużenia preferencji powinny wejść w życie 1 sierpnia br.

– Robimy co w naszej mocy, by przeciwdziałać rosnącym kosztom prowadzenia firm w Polsce, które wynikają przede wszystkim z pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie. Dziś proponujemy kolejne rozwiązanie. To czasowe przedłużenie Małego ZUS Plus. Jest to ulga dobrze już znana naszym przedsiębiorcom i chętnie przez nich wykorzystywana – zapowiada szef resortu rozwoju i technologii, Waldemar Buda.

W praktyce przedsiębiorcy, którzy w obecnym roku płacą niższe składki, będą mogli wciąż korzystać z ulgi przez dodatkowe 12 miesięcy. Szacuje się, że wydłużenie preferencji...