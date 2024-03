Rząd wprowadzi system certyfikatów dla wykonawców zamówień publicznych

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają aktualnie prace nad projektem ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

„Celem projektu jest uproszczenie i przyspieszenie procesu weryfikacji wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (główne założenie to weryfikacja dokonywana jednokrotnie poza konkretnym postępowaniem przez akredytowane jednostki certyfikujące), co w konsekwencji powinno przyczynić się do skrócenia czasu trwania takiego postępowania. Nastąpi to przez ograniczenie obowiązków formalnych zarówno po stronie wykonawców (możliwo...