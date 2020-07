Rząd szykuje nowy system wsparcia dla najemców mieszkań

Rząd przyjął w środę projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. W projekcie przewidziano wsparcie dla najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na czynsz, ponieważ utracili dochody z powodu pandemii koronawirusa. Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75 proc. czynszu). Będą też zmiany dotyczące budownictwa społecznego i Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Przygotowany w resorcie rozwoju projekt zakłada, że najemcy mieszkań dotknięci pandemią COVID-19 będą mogli liczyć na dopłaty do czynszu (jako część dodatków mieszkaniowych). Takie dopłaty mają wynosić maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (do 75 proc. kwoty czynszu) i będą wypłacane przez okres 6 miesięcy. W sumie na dopłaty przeznaczone zostać ma w 2020 r. ok. 420 mln zł.

„Osoby korzystające z dopłat będą musiały wykazać, że w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, ich średni miesięczny dochód był o co najmniej 25 proc. niższy niż w 2019 r. (np. na podstawie PIT za 2019 r.). Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokal...