Rząd szykuje nowy system do obsługi niektórych umów

W planach rządu znajduje się uruchomienie nowego systemu teleinformatycznego do obsługi niektórych umów. W praktyce system ma stanowić narzędzie dla pracodawców i zleceniodawców do prowadzenia umów i archiwizowania dokumentacji. Jednocześnie łatwiejsze ma być naliczanie i odprowadzanie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Rząd przyjął już projekt ustawy ws. nowego systemu IT, który zostanie uruchomiony do 2025 r.