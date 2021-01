Rząd przyjął projekt noweli ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy

Polskie prawo zostanie dostosowane do unijnych regulacji ws. zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Zmiany będą dotyczyć w praktyce instytucji i organów właściwych w tego rodzaju sprawach.

Przyjęty we wtorek przez rząd projekt zakłada dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 ws. zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

Przewidziano m.in. doprecyzowanie listy tzw. instytucji obowiązanych i dodanie do niej przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na: – obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami; – przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie tymi towarami (względem transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość...