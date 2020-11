Rząd przyjął projekt noweli ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Regulacje zostaną dostosowane do nowego Prawa zamówień publicznych. W projekcie przewidziano też doprecyzowanie przepisów budzących do tej pory pewne wątpliwości. Nowelizacja wejdzie w życie już z początkiem 2021 r.