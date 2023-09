Rząd przyjął nową strategię zarządzania długiem

W nowej strategii założono, że na koniec 2023 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB ulegnie obniżce do 37,9 proc. Wskaźnik ten ma jednak rosnąć w kolejnych latach, by w 2027 r. osiągnąć poziom 44,3 proc. Wzrost długu jest związany przede wszystkim ze zwiększonymi wydatkami na obronność i bezpieczeństwo, przy jednoczesnym utrzymaniu wsparcia dla rodzin i wydatków na służbę zdrowia. Rosnąć będzie też relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (według unijnej definicji) do PKB – do 49,3 pro...