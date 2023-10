Rynek pracy z mniejszą mocą. Liczba ofert zauważalnie w dół

Na rynku pracy widoczny jest spadek liczby ofert – wynika z danych zebranych przez firmę Element dla Grant Thornton. We wrześniu br. nowych ogłoszeń było w sumie o 18 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu czasu w roku poprzednim. Jak podkreślają eksperci, spadki widoczne są obecnie w większości grup zawodowych.

– Wrześniowe dane nie są jeszcze jednoznacznie złe, tzn. spadki rocznej dynamiki w jednym czy dwóch miesiącach zdarzały się w ostatnich dwóch latach dość często i zawsze potem przychodziło odbicie. Tym razem jednak to „wahnięcie” w dół jest silniejsze niż poprzednie, co może budzić niepokój. Tym bardziej, że pogoda była w ostatnim miesiącu wyjątkowo sprzyjająca pracodawcom, a spadek rok do roku jest najsilniejszy od dwó...