Ryczałt za pracę zdalną. Jak będzie liczony?

Interpelacja nr 30226 do ministra finansów, ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie pracy zdalnej

Pani Minister! Panie Ministrze!

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może skierować pracownika do wykonywania pracy zdalnej. Decyzja pracodawcy ma charakter jednostronny, nie wymaga uzyskania zgody pracownika (o ile decyzja pracodawcy jest decyzją w ramach czynności, działań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby).

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo i dbać o higienę pracy w zakładzie pracy, stąd jest uprawniony, a nawet zobowiązany do wprowadzenia niezbędnych modyfikacji w organizacji pracy w tym zakresie. Możliwość skierowania do pracy zdalnej nie jest zależna od liczby zachorowań na wskazanym obszarze czy w zakładzie pracy i może mieć wyłącznie charakter profilaktyczny i prewencyjny.

Pracownik również może złożyć wniosek o skierowanie go do wykonywania pracy w trybie zdalnym. Wniosek taki nie jest dla pracodawcy wiążący, ostateczna decyzja należy do pracodawcy.

Praca zdalna oznacza pracę wykonywaną poza miejscem jej stałego świadczenia, czyli w miejscu innym niż jest to wskazane w umowie o pracę. W pierwszej kolejności wiąże się z pracą wykonywaną w miejscu zamieszkania pracownika, ale może być świadczona w innym miejscu, np. w przeznaczonym do tego lokalu czy w innym oddziale zakładu pracy.

Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie sprzętu czy narzędzi do wykonywania pracy oraz pokrycie związanych z tym kosztów. Zasada ta nie ulega zmianie w przypadku skierowania pracownika do wykonywania pracy zdalnej.

Pracownik, wykonując pracę w formie pracy zdalnej w miejscu swojego zamieszkania, ponosi dodatkowe koszty, np. opłatę za Internet, większe koszty energii elektrycznej czy większego zużycia wody (pracodawca w związku ze skierowaniem pracownika do pracy w trybie zdalnym ma mniejsze koszty w tym zakresie).

Zwracam się do Pani Minister i Pana Ministra z pytaniami:

Czy jest rozważane wprowadzenie miesięcznego dodatku ryczałtowego do wynagrodzenia pracownika z tytułu skierowania go do pracy w trybie pracy zdalnej, gdy będzie świadczona ona w miejscu zamieszkania pracownika, na pokrycie zwiększonych kosztów wynikających z tego tytułu? Czy wysokość miesięcznego dodatku ryczałtowego dla wyżej wymienionych pracowników uzależniona byłaby od liczby dni świadczenia pracy poza zakładem pracy?

Posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek

