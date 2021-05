Ruszyła rejestracja w nowym systemie e-TOLL

System e-TOLL jest tworzony i nadzorowany przez Krajową Administrację Skarbową. Jego celem jest pobór opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych w Polsce. Docelowo e-TOLL zastąpi funkcjonujący aktualnie system viaTOLL.

– To duży krok w kierunku cyfrowej transformacji w obszarze transportu drogowego. Wdrażane przez nas rozwiązania to przede wszystkim of...