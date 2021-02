Rusza e-Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiły internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US). Pierwszy pakiet usług jest dostępny od 1 lutego br., a cały projekt będzie realizowany etapami, by we wrześniu 2022 r. osiągnąć już swój docelowy stan. Stworzenie e-US ma kosztować w sumie ok. 102 mln zł.

– To nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy-klient. Usługi udostępniane w serwisie będą dostosowane do potrzeb różnych grup użytkowników tak, aby maksymalnie ułatwić im rozliczenia podatkowe i załatwianie spraw w KAS. Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego to oszczędność czasu, bezpieczeństwo, wygodne płatności i łatwy dostęp do informacji – mówi minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, Tadeusz Kościński.

Aktualna lista usług e-Urzędu Skarbowego obejmuje przede wszystkim: – dostęp do swoich danych podatkowych; – integrację ...