RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian

Zgodnie z komunikatem prasowym z posiedzenia RPP stopy procentowe NBP wynoszą:

stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

Jak czytamy w informacji po posiedzeniu RPP:

"Inflacja CPI w Polsce - według szybkiego szacunku GUS - wzrosła w październiku 2022 r. do 17,9% r/r. Wzrost inflacji w ostatnich miesiącach wynikał w znacznej mierze ze stopniowego przenoszenia wysokich cen surowców na ceny dóbr konsumpcyjnych. Wysokie ceny surowców znalazły odzwierciedlenie we wzroście cen żywności i energii. Jednocześnie zwiększały one także koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co - w warunkach nadal relatywnie wysokiego popytu - skłaniało firmy do podnoszenia cen dóbr konsumpcyjnych i przyczyniało się do...