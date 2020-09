RPO o problemach z zawieszaniem biegu przedawnienia podatku

Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny zaangażował się w sprawę dotyczącą przepisów o zawieszeniu biegu przedawnienia podatku. Teraz Adam Bodnar przyłączył się do sprawy w WSA, która dotyczy obywatelki dotkniętej tymi regulacjami. Już w 2014 r. RPO zaskarżył budzące wątpliwości przepisy do Trybunału Konstytucyjnego, ale sprawa dotychczas nie została zakończona.

Już w 2014 r. RPO zaskarżył przepisy Ordynacji podatkowej do TK. Chodzi o regulacje, które służą do wszczynania postępowań karnoskarbowych w celu zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jak ocenia RPO, w efekcie podatnicy nie mają pewności, czy ich zobowiązania rzeczywiście wygasły. Sprawa jednak nadal nie została zakończona, a do RPO zgłaszają się kolejne osoby mające prob...