RPO interweniuje w sprawie doliczania VAT do taksy notarialnej

Rzecznik praw obywatelskich skierował do Krajowej Rady Notarialnej (KRN) zapytanie z prośbą o wyjaśnienia dotyczące doniesień o przypadkach doliczania przez notariuszy podatku VAT do taksy notarialnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, doliczanie VAT w takim przypadku jest niezgodne z prawem, co potwierdza również orzecznictwo Sądu Najwyższego.