RPO apeluje o zniesienie podatku Belki

W ostatnim czasie do biura RPO napływały skargi, w których obywatele wskazują, że podatek ma negatywny wpływ na chęci do oszczędzania na lokatach i kontach oszczędnościowych oraz do inwestowania.

„Problem dotyczy głównie mniej zamożnych obywateli. Wskazują oni, że podatek Belki pobierany jest od środków uprzednio już opodatkowanych z racji tego, że są to zwykle dochody uzyskane z pracy, emerytury czy renty. W praktyce ta danina jest postrzegana jako kara za oszczędzanie kapitału” &ndas...