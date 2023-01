RPO apeluje o niższy VAT na niektóre artykuły higieniczne

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do resortu finansów o skorygowanie przepisów dotyczących obniżonego do 5 proc. podatku VAT. Jak twierdzi RPO, obecnie nie ma podstaw do tego, żeby tzw. kubeczki menstruacyjne były opodatkowane standardową stawką na poziomie 23 proc. W piśmie skierowanym do resortu Marcin Wiącek wskazał, że nie ma uzasadnienia, by tylko część artykułów higienicznych dla kobiet (np. podpaski i tampony) była objęta preferencyjną stawką.