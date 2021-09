RPO apeluje o dostęp do akt stanowiących tajemnicę skarbową

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do resortu finansów o rozważenie zmian w prawie, które dawałyby mu dostęp do akt będących tajemnicą skarbową. Jak tłumaczy RPO, taki dostęp ułatwiłby mu obronę praw podatników, a możliwość zapoznania się z całością akt podatkowych jest konieczna np. do przyłączenia się do sprawy sądowej danego podatnika.