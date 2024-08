Rozwój energetyki wiatrowej przełoży się na wpływy podatkowe gmin

Szykowane przez rząd zmniejszenie do 500 m wymaganej odległości farm wiatrowych od zabudowań może pozwolić na dwukrotne zwiększenie potencjału energetyki wiatrowej w Polsce do 2040 r. Szacuje się, że jednocześnie z tytułu podatków od nieruchomości od takich instalacji poszczególne gminy mogą zyskać nawet po kilka milionów złotych w skali roku.

W najbliższych miesiącach projekt zmian w tzw. ustawie wiatrakowej ma zostać przyjęty przez rząd. Główną proponowaną zmianą jest zmniejszenie do 500 m dopuszczalnej odległości turbin wiatrowych od zabudowań mieszkalnych. Jak szacuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, pozwoli to na niemal dwukrotne zwiększenie potencjału energetyki wiatrowej w Polsce – do 41,1 GW do 2040 r.

– Korzyści z farm wiatrowych to nie tylko korzyści dla inwestora, ale również dla samej gminy. Przede wszystkim jest to znacząc...