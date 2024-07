Rozwód, podział majątku a możliwość odliczenia VAT od byłej wspólnej nieruchomości

W wyniku podziału majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską były małżonek otrzymuje nieruchomość nieodpłatnie, co oznacza, że nie ponosi ciężaru ekonomicznego podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji brak jest podstaw do wystawienia faktury. Zatem nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia nieruchomości w związku z dokonanym podziałem majątku. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się podatniczka, która w 2015 r. nabyła wraz z byłym małżonkiem nieruchomość usługową do majątku wspólnego. Nieruchomość została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w działalności gospodarczej byłego małżonka (najem). Przy nabyciu nieruchomości były małżonek skorzystał z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. We wrześniu 2023 r. małżonkowie dokonali podziału majątku wspólnego. 2 września były małżonek wycofał ze swojej działalności gospodarczej przedmiotową nieruchomość oraz dokonał korekty podatku VAT naliczonego, skutkiem czego była wpłata należności na rzecz urzędu skarbowego. Podział majątku nastąpił 13 września. Zgodnie z treścią aktu notarialnego, w dniu podziału majątku, nieruchomość pozostawała majątkiem wspólnym małżonków.

Na skutek podziału majątku, nieruchomość została wprowadzona do jednoosobowej działalności gospodarczej podatniczki. Od tego momentu nieruchomość była nadal wynajmowana, a zatem przeznaczenie nieruchomości nie uległo zmianie po dokonaniu jej przeniesienia z działalności byłego małżonka do działalności podatniczki.

W związku z powyższym podatniczka zapytała, czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości. Jej zdaniem, biorąc pod uwagę dokonane czynności wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej byłego małżonka oraz rozpoczęcia wykorzystywania nieruchomości w swojej działalności gospodarczej oraz kontynuację wynajmu tej nieruchomości w ramach tej działalności, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia nieruchomości.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem podatniczki. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Na gruncie przepisów podatkowych, zarówno podatniczka, jak i jej były małżonek traktowani są jako odrębne, niezależne podmioty (podatnicy). Były małżonek, jako podatnik podatku VAT, w oparciu o składniki majątku wsp&...