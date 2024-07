Rozszerzenie wspólności majątkowej, dopisanie do umowy kredytu a ulga mieszkaniowa w PIT

Podatniczka wraz z mężem posiadają dwa mieszkania, które są ich odrębnymi majątkami i oba są obciążone hipoteką. Małżonkowie planują rozszerzyć wspólność majątkową o mieszkanie męża i dopisać podatniczkę do umowy kredytowej jako drugiego kredytobiorcę. Następnie podatniczka zamierza sprzedać swoje mieszkanie, przed upływem 5 lat od jego nabycia. Czy przeznaczając środki ze sprzedaży na spłatę kredytu hipotecznego wspólnego mieszkania podatniczka zrealizuje własne cele mieszkaniowe i będzie uprawniona do skorzystania z ulgi?

Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej poprzez włączenie do majątku wspólnego nieruchomości wchodzącej uprzednio w skład majątku osobistego jednego z małżonków nie stanowi nabycia tej nieruchomości przez drugiego małżonka w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że datą nabycia nieruchomości przez każdego z małżonków jest data nabycia nieruchomości przez tego małżonka, który nieruchomość włączył do majątku wspólnego.

Zatem, jeżeli małżonek podatniczki włączy do majątku wspólnego zakupione przed ślubem mieszkanie, na które został zaciągnięty kredyt, to za datę nabycia należy uznać w przypadku podatniczki datę nabycia tej nieruchomości (mieszkania) przez męża. W dacie nabycia nieruchomości przez męża podatniczka staje się wówczas jej współwłaścicielem. Tym samym stwierdzić należy, że fakt włączenia przez męża w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego do m...