Rozszerzenie opłaty reprograficznej krytykowane przez biznes

Projekt ustawy o statusie artysty zawodowego zakłada, że opłata reprograficzna obejmie cały szereg urządzeń, w tym wszystkie sprzęty posiadające wejścia USB. To z kolei ma przełożyć się m.in. na ceny komputerów, laptopów, dekoderów, tabletów i telewizorów.

Nowa opłata reprograficzna miałaby przynieść w 2022 r. wpływy na poziomie ok. 300 mln zł, czyli dziesięciokrotnie więcej niż do tej pory. Środki mają trafić m.in. na dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne osiągających stosunkowo małe dochody artystów zawodowych oraz inne formy wsparcia.

Eksperci Konfederacji Lewiatan twierdzą, że opłata reprograficzna w nowej formie będzie oznaczać w praktyce wprowadzenie niesprawiedliwego społecznie systemu wsparcia dla artystów, któr...