Rozstrzygnięcie sądu jako podstawa korekty VAT

Aby ustalić czy jest to dopuszczalne należy wziąć pod uwagę zapis art. 64 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Przepis ten nie stanowi samoistnej podstawy dla wyrażenia obowiązku oświadczenia woli lecz jedynie określa skutki prawne, które wynikają ze stwierdzenia takiego obowiązku. Obowiązku mającego swe źródło w określonych stosunkach materialnoprawnych.

Zobowiązanie do złożenia określonego oświadczenia woli wynikać może zarówno z ustawy jak i z czynności cywilnoprawnej. W związku z tym orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie woli w tym sensie, że wywołuje takie same skutki, które wywołałoby oświadczenie woli zobowiązanego. Odnosząc się zaś do kwestii faktur korygujących prawomocny wyrok sądu w takiej sytuacji stanowi pełnoprawną podstawę do wystawienia faktury korygującej.

A zatem biorąc pod uwagę powyższą regulację cywilistyczną i przepisy ustawy o podatku VAT w każdym przypadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu wystawić należy korektę faktury VAT. Korektę dotyczącą zwrotu kwoty należności otrzymanej jako należność za dostawę towarów lub wykonaną usługę.

Korekta faktury a przedawnienie zobowiązania

Zadać można pytanie jak się do sytuacji gdy powstaje konieczność wystawienia faktury korygującej na skutek orzeczenia sądowego ma regulacja art. 70 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Zgodnie z jego brzmieniem zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przepis ów znajduje zastosowanie do określenia w jakim terminie zobowiązanie podatkowe się przedawnia a więc wygasa.

Zgodnie z definicją ww. ustawy zobowiązanie podatkowe jest to wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapewnienia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Regulacje dotyczące zobowiązania podatkowego znajdują więc zastosowanie do określenia terminu jego wygaśnięcia. Nie określają natomiast zagadnienia terminu wystawienia faktury korygującej. Oznacza to więc, iż przepisy dotyczące zobowiązania podatkowego nie znajdują zastosowania do kwestii terminu wystawienia faktury korygującej.

Sytuacja gdy zachodzi konieczność skorygowania faktury a w tle pojawia się instytucja przedawnienia nie są jednak czystą teorią. Strony toczą batalie sądowe, kwestionują zasadność zapłaty choćby ze względu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. A czas biegnie spór potrafi trwać i kilkanaście lat. Tocząc się na gruncie cywilistycznym nie skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego powstałego w związku z uprzednim wykonaniem sprzedaży. Uznanie reklamacji przez wystawcę faktury stanowi przesł...