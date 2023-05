Rozporządzenie ws. dokumentacji pracowniczej. Nowe przepisy już wkrótce

Już w połowie maja br. w życie wejdą zmiany dotyczące rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej. Przepisy zostaną w praktyce dostosowane do zmian wprowadzanych do Kodeksu pracy. Po wejściu w życie rozporządzenia dojdzie w konsekwencji do powiększenia ilości dokumentów przechowywanych w dokumentacji pracowniczej.