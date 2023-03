Rozporządzenie ws. dokumentacji pracowniczej do zmiany

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie modyfikujące część regulacji dotyczących dokumentacji pracowniczej. Przepisy zostaną dopasowane do nowelizacji Kodeksu pracy, która dotyczy kontroli trzeźwości pracowników i pracy zdalnej. W efekcie pewnym zmianom ulegną niektóre części akt osobowych.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem resortu rodziny i polityki społecznej, przepisy zostaną dostosowane do zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy. Chodzi głównie o regulacje pozwalające pracodawcom na przeprowadzanie prewencyjnych kontroli trzeźwości albo kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków o podobnym do alkoholu działaniu.

Jak tłumaczy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w aktach osobowych pracowników przechowywane będą dokumenty dotyczące tego rodzaju kontroli oraz dokumenty z kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy powołane do ochrony porządku publicznego.

