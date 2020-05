Rozliczenie VAT z faktury korygującej przy braku odliczenia z faktury pierwotnej

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

udzielono obniżki ceny w formie rabatu,

udzielono opustów i obniżek cen,

dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

dokonano zwrotu podatnikowi całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy,

podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury,

wystawić należy fakturę korygującą.

Przyczyna korekty decyduje o tym, czy wystawienie faktury korygującej przynosi zmniejszenie czy zwiększenie zobowiązania podatkowego a od kierunku korekty uzależniony jest sposób rozliczenia takiego dokumentu w deklaracji VAT.

Czynny podatnik VAT ma co do zasady prawo odliczyć VAT od nabytych towarów i usług w zakresie w jakim są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i pod warunkiem nie zajścia przesłanek negatywnych odliczenia wskazanych w art. 86 ust. 1 i art. 88 ustawy o VAT. Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, a także dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do odliczenia w myśl art. 86 ust. 10-13a powołanej ustawy:

powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę,

przysługuje za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych o ile podatnik nie dokonał odliczenia w sposób wskazany powyżej,

przysługuje poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do odliczenia VAT, nie później niż w ciągu 5 lat licząc od początku (bądź końca) roku, w którym prawo to powstało jeżeli podatnik nie dokonał rozliczenia w żaden z powyżej wskazanych sposobów.

Termin rozliczenia korekty

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 19a ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT, dokumentującej m.in. wartość zwróconych towarów, jest obowiązany do zmniejszenia ...