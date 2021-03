Rozliczenie PIT przez osoby oszukane przez nieuczciwych pracodawców

Należności za pracę, których podatnik (pracownik) faktycznie nie otrzymał nie stanowią ani przychodu ani dochodu w rozumieniu ustawy PIT. Tego rodzaju hipotetycznych należności podatnik nie wykazuje w zeznaniu podatkowym, nie wpływają one na wysokość podatku należnego oraz kwotę podatku do zapłaty. Wynagrodzenie to nie jest również podawane w informacji PIT-11 sporządzanej przez płatnika (pracodawcę).