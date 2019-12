Rozliczenie korekt WDT

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) jest ich wywozem z kraju do innego państwa unijnego na rzecz podmiotu posiadającego ważny numer VAT UE. Musi ona nastąpić przy wykonywaniu czynności wymienionych w art. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Czynnościami tymi jest m.in. dostawa towarów. Vatowcy, którzy są stroną transakcji wewnątrzwspólnotowych mają obowiązek dokonania rozliczeń z tego tytułu. Jeżeli więc zachodzą zmiany w pierwotnych rozliczeniach konieczne może okazać się wystawienie korekty do wcześniejszych rozliczeń.

Do określenia podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zastosować należy regulację art. 29a ustawy o VAT. Szczególne znaczenie ma art. 29a ust. 10 tejże ustawy wskazujący sytuacje, w których podstawa ta ulega obniżeniu o:

kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen,

wartość zwróconych towarów i opakowań (z wyjątkiem opakowań zwrotnych),

zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli ona nie nastąpiła,

wartość zwróconych dotacji, subwencji i dopłat o podobnym charakterze.

Literalne brzmienie tych przepisów nie wskazuje, że odnoszą się one do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Jednak należy stosować je również do tego rodzaju operacji.

W przypadku wystąpienia któregoś z tych przypadków powodujących zmniejszenie podstawy opodatkowania konieczne jest wystawienie faktury korygującej.

W praktyce gospodarczej najczęstszą przyczyną dokonania korekty przy WDT jest uwzględnienie reklamacji zgłoszonej przez kontrahenta unijnego. Ale czy zawsze korekta w takim przypadku jest konieczna?

Możliwe są różne sposoby podejścia do tego problemu:

potraktowanie reklamacji jako kontynuacji pierwotnej transakcji WDT. Co za tym idzie nie pociąga ona za sobą żadnych skutków, zachodzi tu nowa transakcja stanowiąca jednak kontynuację pierwotnej powodująca obowiązek wystawienia faktury korygującej z powodu dostawy nowych towarów wymienionych wskutek uwzględnionej reklamacji towaru.

Ad. 1) W tym przypadku, a więc gdy wadliwy towar wraca do polskiego dostawcy nie mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Polski dostawca nie dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych (wymienionych) towarów, operacja jest czysto techniczna a więc wymiana powinna zostać udokumentowana tylko dowodem wewnętrznym. Może to być nota księgowa stosowana jako dokument rozliczeniowy jednostki, który znajduje zastosowanie przy potwierdzaniu transakcji nie podlegających VAT. Ponieważ w omawianym rozwiązaniu zwrot towaru wadliwego i ponowne wysłanie wolnego od wad są obojętne podatkowo, dokument ten znajdzie zastosowanie. W następstwie takiego pojmowania omawianej transakcji zbędne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w deklaracjach VAT...