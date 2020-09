Rozliczenie faktury z tytułu WNT otrzymanej z opóźnieniem

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uważane jest nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Aby transakcja taka mogła zostać w sposób zgodny z prawem przeprowadzona vatowiec powinien dokonać rejestracji jako podatnik VAT-UE. W takiej sytuacji transakcja, o której mowa w powołanym przepisie zawierana będzie przez przedsiębiorcę zarejestrowanego dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Obowiązek podatkowy przy WNT powstaje na zasadach innych niż w przypadku transakcji krajowych. Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT powstaje on z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej. Gdy to nie nastąpi obowiązek powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który miała miejsce dostawa towaru stanowiącego przedmiot nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Przykład

Towar w ramach WNT dostarczony został 27 sierpnia. Nabywca fakturę otrzymał 2 września. Datą jej wystawienia jest 1 września. Rozliczenie nabycia następuje w dacie wystawienia dokumentu a więc 1 września.

W przypadku WNT vatowiec wykazuje zarówno podatek naliczony jak i należny. W związku z tym transakcja jest dla niego neutralna podatkowo.

Pamiętać należy, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie zaś z datą jej otrzymania. Jest to istotne, ponieważ te dwie daty mogą się od siebie różnić. Ma to znaczenie gdy każde z tych zdarzeń miało miejsce w innym miesiącu.

Przy fakturach wystawianych przez kontrahentów unijnych może niejednokrotnie zaistnieć problem polegający na tym, że terminy do udokumentowania takiej transakcji obowiązujące w danym kraju unijnym różnią się od terminów określających obowiązek podatkowy a wyznaczonych przez ustawę o VAT.

Brak dokumentu sprzedaży wystawionego przez kontrahenta unijnego nie zdejmuje z vatowca obowiązku rozliczenia się z danej transakcji i nie daje prawa do oczekiwania z tym do chwili otrzymania faktury. Jest to konsekwencją tego, że podatnikiem w takim przypadku jest nabywca i na nim spoczywa obowiązek rozliczenia się z transakcji. Jeżeli nabywca nie otrzyma faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa i tak ma obowiązek daną trans...