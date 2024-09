Rozliczanie składek przez ZUS przy tzw. wakacjach składkowych - projekt rozporządzenia

Kwota składek do pokrycia z dotacji z budżetu państwa będzie wykazywana wspólnie z innymi składkami finansowanymi przez budżet państwa, dotyczy to także składek na ubezpieczenie chorobowe. Na koncie ubezpieczonego zapisana zostanie informacja o udzielonej uldze oraz w deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportach miesięcznych, za okres „wakacji składkowych” - czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.