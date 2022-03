Rosyjska agresja na Ukrainę odbije się na polskich firmach

Negatywne konsekwencje rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę przełożą się na wszystkich, a skutki odczuje też Polska – ocenia Krajowa Izba Gospodarcza. Eksperci wskazują, że powody do obaw ma m.in. część polskich przedsiębiorstw. Polska jest obecnie jednym z największych inwestorów na Ukrainie. W krótkiej perspektywie możliwa jest całkowita blokada handlu, a sam rynek ukraiński na pewno się skurczy.

Aktualnie Polska należy do największych inwestorów na Ukrainie. Poziom inwestycji wyniósł łącznie ok. 1 mld dolarów, a liczba spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo z polskimi inwestorami wynosi ok. 6 tys. Równocześnie kilkadziesiąt tysięcy polskich spółek bezpośrednio handluje z partnerami z Ukrainy. W samym 2021 r. obroty handlowe między Polską i Ukrainą osiągnęły poziom przeszło 11 mld USD.

Jak oceniają eksperci KIG, istnieje realne ryzyko zablokowania eksportu, a dopóki na terenie Ukra...