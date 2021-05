Rośnie znaczenie pracy zdalnej. Problemy budzi kontrola nad czasem pracy

Praca w formule zdalnej będzie popularna prawdopodobnie także po pandemii koronawirusa. Jak oceniają eksperci, największym wyzwaniem pozostaje w tym przypadku kontrola nad czasem pracy. Okazuje się, że jedna trzecia zdalnych pracowników wyrabia nadgodziny w większym stopniu niż w trakcie pracy w biurze. To często efekt braku kontroli nad swoim czasem pracy, ale też presji ze strony pracodawców.

Z nowego raportu firmy Déhora Consultancy Group w Polsce pn. „Czas pracy w czasie pandemii – nowe wyzwania, nowe rozwiązania” wynika, że w czasie pandemii aż 82 proc. pracodawców uelastyczniło miejsca pracy, a w wielu przypadkach sprowadzało się to do przejścia na pracę zdalną. W odniesieniu do 33 proc. firm pracownicy mogli liczyć na samodzielną organizację czasu pracy (np. tryb zadaniowy albo ruchomy czas pracy).

– Popularność pracy zdalnej po pandemii będzie znacznie większa niż wcześniej. Pracownicy zorientowali się, że jest to łatwiejsze, niż sądzili, a pracodawcy zauważyli, że j...