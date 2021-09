Rośnie znaczenie pracy zdalnej. Część pracodawców ma wątpliwości

Kolejne fale pandemii koronawirusa doprowadziły nawet do potrojenia liczby osób pracujących zdalnie – wynika z raportu opublikowanego przez Konfederację Lewiatan. Największy udział pracy zdalnej odnotowano w sektorze informacji i komunikacji. Okazuje się też jednak, że coraz więcej pracodawców liczy na to, że pracownicy będą wracać do biur.