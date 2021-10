Rośnie presja na wzrost wynagrodzeń w firmach

We wrześniu 2021 r. zatrudnienie w firmach, w których pracuje powyżej 9 pracowników, wzrosło o 0,6 proc. w skali roku, a przeciętne wynagrodzenie zwiększyło się o 8,7 proc. rok do roku (do 5841,16 zł) – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Eksperci wskazują, że rosnące wynagrodzenia pracowników to efekt presji płacowej, która z kolei wynika głównie z rosnącej inflacji.