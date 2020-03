Rosnące ceny "zżerają" program 500+

Samorządy zmagają się z mniejszymi wpływami z PIT, a także ze skutkami podwyżek pensji nauczycielskich. Dlatego też w części żłobków już nastąpiła korekta opłat za pobyt i wyżywienie. Wzrost opłat w żłobkach publicznych, zależnie od gminy i tego, czy w ostatnim czasie zmieniała opłatę, jest rzędu kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent. To ogromny wydatek w budżecie rodzinnym, a wsparcie rodzin w ramach programu "Rodzina 500 plus" realnie spada, głównie przez wzrastającą inflację. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierza wprowadzić waloryzację tego świadczenia? - posłanka pyta, resort (nie)odpowiada.

żłobki publiczne dostają pieniądze z budżetu samorządów, a rady gmin ustalają w uchwałach wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku i maksymalne stawki za wyżywienie. Niestety, dla rodziców maluchów nowy rok niesie znaczne podwyższenie opłat za pobyt dziecka w żłobku. Realia są takie, że od 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrasta do 2600 zł, wszyscy widzimy ogromny wzrost cen żywności i energii, a wpływy do samorządu zostały ograniczone. Samorządy zmagają się z mniejszymi wpływami z PIT, a także ze skutkami podwyżek pensji nauczycielskich, które nie są w pełni pokrywane przez dotację oświatową. Dlatego też w części żłobków już nastąpiła korekta opłat za pobyt i wyżywienie, w innych podwyżki będą wprowadzone od nowego roku. Wzrost opłat w żłobkach publicznych, zależnie od gminy i tego, czy w ostatnim czasie zmieniała opłatę, jest rzędu kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent. To ogromny wydatek w budżecie rodzinnym, a wsparcie rodzin w ramach programu "Rodzina 500 plus" realnie spada, głównie przez wzrastającą inflację.

Czy w związku z ograniczeniem wpływu dochodów do samorządu i podniesieniem płacy minimalnej można obciążać samorząd realnym wzrostem kosztów utrzymania rodziny? Wzrost inflacji powoduje zmniejszenie realnej siły nabywczej programu "Rodzina 500 plus". Czy w związku z tym resort zamierza wprowadzić waloryzację tego świadczenia?

Poseł Katarzyna Osos

27 grudnia 2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 1094 w sprawie spadku realnej siły nabywczej świadczenia z programu "Rodzina 500 plus" w związku z podwyżkami opłat za żłobki

W odpowiedzi na wystąpienie z 8 stycznia 2020 r., sygn. K9INT1094, dotyczące interpelacji pani poseł Katarzyny Osos w sprawie siły nabywczej świadczenia z Programu 500+ oraz kosztu utrzymania publicznych żłobków, uprzejmie wyjaśniam.

