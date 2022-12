Rosnące ceny prądu. Tarcze pozwolą zaoszczędzić średnio po 2 tys. zł

Rządowe tarcze częściowo ochronią odbiorców prądu przed rekordowymi podwyżkami cen w 2023 r. Jak wyliczyli eksperci spółki Tauron, przeciętne gospodarstwo domowe, które zużywa do 2 MWh energii elektrycznej w skali roku, zaoszczędzi w ten sposób po ok. 2 tys. zł. Pakiet ochronny obejmuje zamrożenie cen na obecnym poziomie do określonego poziomu zużycia oraz mechanizm ceny maksymalnej dla zużycia przekraczającego określone limity.