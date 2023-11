Rosnące ceny prądu. Sytuację mogą poprawić inwestycje w OZE

W obecnym roku ceny prądu są zamrożone na poziomie 412 zł/MWh, a w 2024 r. mogą wzrosnąć o 60-70 proc., jeśli zamrożenie cen nie zostanie wydłużone. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, w walce z problemem wysokich cen pomocne byłoby ożywienie inwestycji w odnawialne źródła energii, co wymagałoby jednak zmian w obecnym prawie.

Zgodnie z obowiązującą obecnie tarczą solidarnościową, do końca 2023 r. ceny energii elektrycznej będą zamrożone na poziomie 412 zł/MWh. Jeżeli mechanizm ten nie zostanie przedłużony, to ceny wzrosną w przyszłym roku o co najmniej 60-70 proc.

Środowisko biznesowe zwraca uwagę na to, że podwyżki cen będą mieć negatywny wpływ na całą gospodarkę. Eksperci Konfederacji Lewiatan postulują m.in. usunięcie niektórych barier legislacyjnych, co w praktyce mogłoby pozwolić na zwiększenie inwestycji firm w OZE i w efekcie również wpłynąć pozytywnie na ceny.

– Obecne rozwiązania niestety powodują znaczące straty, przede wszy...