Rodzinny kapitał opiekuńczy. Projekt ustawy już w Sejmie

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, czyli nowym świadczeniu o wartości 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Przewidziano też m.in. dofinansowanie do pobytu dzieci do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych czy u dziennego opiekuna.