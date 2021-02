Rodzina 500+ przez PUE ZUS – nowy okres świadczeniowy w 2021 roku

Najbliższy okres świadczeniowy dla programu Rodzina 500+ będzie trwał od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku. Pamiętaj, aby złożyć wniosek na świadczenie dla Twojego dziecka. Aby korzystać z 500+, trzeba co roku składać wniosek na kolejny okres świadczeniowy. Wnioski na ten okres, który trwa do 31 maja tego roku, możesz składać do końca maja.