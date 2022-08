Rodzicu, złóż wniosek o Dobry start do końca sierpnia

Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Rodzicu, nie zwlekaj i złóż wniosek o rządowe świadczenie Dobry start jak najszybciej. Tylko złożenie go do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

1/3 sierpnia za nami, co oznacza, że coraz bliżej do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. To z kolei wiąże się z zakupami – zeszyty, przybory do pisania, piórniki, może nowy plecak czy buty sportowe – wydatków jest sporo. Program „Dobry start” to 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia, bez kryterium dochodowego.

Gorąco zachęcam rodziców i opiekunów do wnioskowania o świadczenie Dobry start jak najszybciej. Złożenie wniosku do końca sierpnia to gwarancja otrzymania pieniędzy maksymalnie do 30 września – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

