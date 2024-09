RM przyjęła projekt ustawy dot. rozwiązań związanych z usuwaniem skutków powodzi

Najważniejsze rozwiązania

Wsparcie dla kredytobiorców

Poszkodowani w powodzi, którzy posiadają kredyt mieszkaniowy i utracili – choćby czasowo – możliwość korzystania z domu lub mieszkania, będą mogli skorzystać z bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.



Poprzez fundusz państwo spłaci raty kredytu za okres 12 miesięcy.

Wsparcie w zakresie mieszkalnictwa

Z Funduszu Dopłat zostanie udzielone bezzwrotne finansowe wsparcie dla osób, które ucierpiały na skutek powodzi na:

tworzenie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – w wysokości 100% kosztów przedsięwzięcia;

remont zamieszkanych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – w wysokości 70% lub 100% kosztów przedsięwzięcia;

remont lub przebudowa istniejącego zasobu mieszkaniowego, który jest własnością spółki gminnej albo społecznej inicjatywy mieszkaniowej i został utworzony z udziałem środków Funduszu Dopłat lub w ramach rządowego programu preferencyjnych kredytów dla inwestorów społecznego budownictwa czynszowego – w wysokości 70% kosztów przedsięwzięcia.

Wprowadzenie prawa pierwokupu lokali mieszkalnych na rzecz gminy objętej skutkami powodzi.

Dodatkowe preferencje w procesie przyznawania premii remontowych.

Podwyższenie premii remontowej z 25% do 50% lub 60% (w przypadku budynków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków).

Wsparcie dla rodziców i uczniów