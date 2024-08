Renta wdowia z podpisem prezydenta. Drugie świadczenie wyniesie 15 proc.

Z początkiem 2025 r. w życie wejdzie nowelizacja dotycząca tzw. renty wdowiej. W efekcie wdowy i wdowcy będą mogli pobierać zarówno swoją emeryturę, jak i rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Drugie świadczenie będzie jednak ograniczone do wysokości 15 proc. Na zmianach skorzystać ma ok. 2 mln osób. Nowela w tej sprawie została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Zgodnie z nowelizacją, owdowiała osoba otrzyma prawo zachowania własnego świadczenia i powiększenia go o część renty rodzinnej po zmarłym małżonku albo pobierania świadczenia emerytalno-rentowego.

Prawo do korzystania ze świadczeń według reguły zbiegu (wraz z wypłatą świadczeń) ruszy od 1 lipca 2025 r. Jak przekonuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej, takie rozwiązanie jest konieczne, by Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne organy emerytalno-rentowe mogły się odpowiednio dostosować do zmian.

W praktyce dodatkowe świadczenie wyniesie 15 proc. Taka stawka ma obowiązywać od 1 lipca 2025 do 31 grud...