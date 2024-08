Renta wdowia - ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta

31 lipca br. Senat przyjął bez poprawek ustawę wprowadzającą rentę wdowią. Zakłada ona, że możliwe będzie pobieranie łącznie renty rodzinnej oraz innego świadczenia emerytalno-rentowego (np. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy). Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r., a prawo do korzystania ze świadczeń według reguły zbiegu i wypłata świadczeń na jej podstawie następowałyby od 1 lipca 2025 r. Co ważne, limit sumy świadczeń ma wynieść trzykrotność minimalnej emerytury.