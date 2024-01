Renta socjalna ma zostać zrównana z płacą minimalną

Wysokość renty socjalnej ma zostać powiązana z wysokością wynagrodzenia minimalnego. Zmianę przewiduje obywatelski projekt, który w ostatnich dniach został skierowany do pierwszego czytania sejmowego. W efekcie renta socjalna dla osób całkowicie niezdolnych do wykonywania pracy z powodu niesprawności, która wynosi obecnie 1588,44 zł, wzrośnie o przeszło 2700 zł brutto miesięcznie. Podwyżka miałaby kosztować państwo ok. 4 mld zł rocznie.