Relacje w firmie. 4 sposoby na ich poprawę

Energiczność i określony czynnik motywacyjny pozwalają na budowę zgranego i efektywnego zespołu. Organizacja odpowiednich warunków pracy przekłada się na zwiększoną produktywność pracowników, a co za tym idzie - szybszy rozwój firmy. Ważne, aby wzbudzać poczucie przynależności do przedsiębiorstwa nie tylko w czasie rekordowych zysków, ale też podczas kryzysu. Sprawdźmy więc co warto zrobić, aby pracownicy przychodzili do pracy z uśmiechem na twarzy.