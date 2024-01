Rekordowo wysoki deficyt budżetowy. Konieczna będzie podwyżka podatków?

Tegoroczny budżet państwa będzie mieć rekordowo wysoki deficyt, wyraźnie większy niż w założeniach projektu przygotowanego przez poprzedni rząd. Szacuje się, że w praktyce deficyt wyniesie nawet 190 mld zł. Eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju wskazują na to, że w tej sytuacji Polska spełni kryteria do objęcia unijną procedurą nadmiernego deficytu, która skutkowałaby prawdopodobnie dużymi cięciami wydatków i podwyżką podatków.

Nowa ustawa budżetowa na 2024 r. zakłada zwiększenie deficytu do 184 mld zł, co oznacza najwyższy deficyt w ujęciu normalnym w historii Polski. W praktyce ze względu na przewidywany brak wypłaty zysku przez Narodowy Bank Polski deficyt będzie jeszcze większy i wyniesie 190 mld zł.

Jak podkreślają eksperci FOR, w 2023 r. deficyt był zdecydowanie niższy i wynosił 92 mld zł. W tym roku na wzrost wpłyną m.in. podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz dla nauczycieli – łącznie ma to być o 24,2 mld zł więcej w porównaniu do projektu poprzedniego rządu. Dodatkowe koszty wiążą się też z finansowaniem in vitro (0,5 mld zł), przedłużeniem zerowego VAT-u na żywność w ...