Rekordowo wysoka waloryzacja – od marca emerytury wyższe o minimum 250 zł

Z początkiem marca br. dojdzie do rekordowej waloryzacji emerytur i rent. Świadczenia mają wzrosnąć o 14,8 proc., czyli o wysokość zbliżoną do inflacji. Jednocześnie zastosowano mechanizm gwarantowanej kwoty podwyżki. W efekcie emerytury wzrosną o co najmniej 250 zł brutto. Rząd potwierdził też plany dotyczące wypłaty 13. i 14. emerytury, których wysokość również zostanie zwaloryzowana. Łącznie waloryzacja i dodatkowe emerytury mają kosztować ok. 70 mld zł.